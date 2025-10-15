Milli takımın aday kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out turunda Kosova ile karşılaşacak.
İLK MAÇ 24 EKİM CUMA GÜNÜ
Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak olan ilk mücadele 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Rövanş maçı ise 28 Ekim 2025 Salı Günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak.
ADAY KADRO BELLİ OLDU
17 Ekim 2025 Cuma günü Riva'da toplanacak olan millîlerin aday kadrosu belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre aday kadro şu şekilde:
Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray Gain), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor)
Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray Gain), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Derya Arhan (Yüksekova Spor Kulübü), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı)
Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray Gain), Kader Hançar (Club Tijuana)