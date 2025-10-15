Barış Alper Yılmaz 1 haftada 49 milyon TL kazanacak

Sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Neom’a gitmek isteyen Barış Alper Yılmaz’ın transfer talebi Galatasaray yönetimi tarafından reddedilmişti.

Oyuncu psikolojisi bozulmaması adına bir süre kadro dışı bırakılırken daha sonrasında yönetim ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında yapılan anlaşma sonucunda Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesi yenilenirken maaşına zam yapıldı.

SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

3 milyon euro garanti ücret + 500 bin euro sadakat bonusu + 2.5 milyon euro başarı bonusu karşılığında imzalar atılırken 2.5 milyon euroluk bonusa dair detaylar belli oldu.

BONUS ŞARTLARI

Sabah’ta yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz, 10 maça çıkması halinde 1 milyon euro kazanacak. 20 maça çıkması halinde ise 1 milyon euro daha kazanacak. 20 üzeri gol kaydetmesi halinde ise 500 bin euro kazanacak.

1 HAFTA İÇERİSİNDE 1 MİLYON EURO KAZANACAK

Hali hazırda Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Barış Alper Yılmaz’ın 1 hafta sonrar 1 milyon euro bonusu hak etmesi bekleniyor.