Milli takıma müjdeli haber: Avustralya maçı öncesi durumu belli oldu
Dünya Kupası'ndaki ilk maçına hazırlanan milli takıma, Kenan Yıldız'dan güzel haber geldi. Bir süredir sakatlığı bulunan futbolcu, Avustralya maçına hazır olacak.
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2026 Dünya Kupası'na artık az bir zaman kalırken A Milli Futbol Takımımız, ABD'nin Arizona eyaletinde kampa girdi.
KENAN YILDIZ'DAN GÜZEL HABER
Dev turnuva öncesi hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız'dan müjdeli haber geldi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Yıldız'ın durumu belli oldu.
beIN SPORTS'un haberine göre; Kenan Yıldız, antrenmanın ilk veya ikinci bölümünde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
AVUSTRALYA KARŞISINDA FORMA GİYEBİLECEK
Milli futbolcunun şans verilmesi halinde gruptaki ilk maçımız olan Avustralya karşısında forma giyebileceği ifade edildi.
MAÇ NE ZAMAN?
14 Haziran Pazar günü BC Place Stadı'nda oynanacak olan kritik mücadele TSİ 07.00'de başlayacak. Millilerimiz daha sonra grupta Paraguay ve ABD'yle de karşılaşacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi