Türkiye Futbol Federasyonu, Bulgaristan ve İspanya maçları öncesinde aday kadroda zorunlu değişiklik yapıldığını duyurdu.

Ay Yıldızlı futbolcu Emirhan Topçu, arka adalesindeki sakatlık sebebiyle son iki antrenmanda yer almamıştı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi A Milli Takım’da Emirhan Topçu, arka adale sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.