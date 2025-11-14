Milli takıma kötü haber: TFF açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
A Milli takımda sakatlık şoku yaşanıyor. Bulgaristan maçı öncesi kadro dışı haberi geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Bulgaristan ve İspanya maçları öncesinde aday kadroda zorunlu değişiklik yapıldığını duyurdu.

Ay Yıldızlı futbolcu Emirhan Topçu, arka adalesindeki sakatlık sebebiyle son iki antrenmanda yer almamıştı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi A Milli Takım’da Emirhan Topçu, arka adale sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

emirhan-topcu.webp

TFF AÇIKLADI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.
Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

İŞTE KADRO:

milli-takim.png

Bu önemli maçlar öncesinde Emirhan Topçu’nun kadrodan çıkması, savunma hattında teknik direktör Vincenzo Montella’nın planlarını yeniden şekillendirecek.

