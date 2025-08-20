Milli takım çok farklı başladı

Milli takım çok farklı başladı
Yayınlanma:
İsviçre'yi 52-29 mağlup eden milliler, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu'na galibiyetle başladı.

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ilk maçında milli takımımız, İsviçre ile karşı karşıya geldi.

SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİK

Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 27-14 önde gitti.

MİLLİ TAKIMDAN 23 SAYI FARK

Üçüncü periyodu 44-20 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 52-29'luk galibiyetle ayrıldı.

AYŞE MELEK DEMİRER'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Genç millilerde Ayşe Melek Demirer 13 sayı - 20 ribaund - 3 asist - 3 top çalma - 3 blok ile oynadı.

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

