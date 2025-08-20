Milli takım çok farklı başladı
Yayınlanma:
İsviçre'yi 52-29 mağlup eden milliler, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu'na galibiyetle başladı.
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ilk maçında milli takımımız, İsviçre ile karşı karşıya geldi.
SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİK
Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 27-14 önde gitti.
MİLLİ TAKIMDAN 23 SAYI FARK
Üçüncü periyodu 44-20 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 52-29'luk galibiyetle ayrıldı.
AYŞE MELEK DEMİRER'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS
Genç millilerde Ayşe Melek Demirer 13 sayı - 20 ribaund - 3 asist - 3 top çalma - 3 blok ile oynadı.
SIRADAKİ RAKİP İZLANDA
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak.
