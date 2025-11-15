Milli takım 2-0 kazandı

Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri'nde U19 Milli Takımımız, Belarus'u konuk etti.

MİLLİLER 2-0 KAZANDI

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan mücadele, Ay yıldızlıların 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Bartu Özdemir kaydetti.

Türk Telekom deplasmanda galip geldi

Belarus'ta Apetenok, 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Türkiye, ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

İki maçını da kaybeden Belarus ise puansız kaldı.

Türkiye, sıradaki maçında deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.

Belarus ise Lihtenştayn'a konuk olacak.

GRUPTA OLUŞAN PUAN DURUMU

Gruptaki puan tablosu ise şu şekilde:

1 - Yunanistan U19: 6 puan

2 - Türkiye U19: 6 puan

3 - Belarus U19: 0 puan

4- Lihtenştayn: 0 puan