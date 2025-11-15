Türk Telekom deplasmanda galip geldi
Yayınlanma:
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82 yendi.
Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 4. galibiyetini aldı.
Mersin Spor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
MERSİN SPOR - TÜRK TELEKOM MAÇINDAN NOTLAR
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Mersin Spor: OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15
Türk Telekom: Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4
1. Periyot: 22-25
Devre: 36-48
3. Periyot: 62-75
Kaynak:Haber Merkezi / AA
