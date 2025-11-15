Türk Telekom deplasmanda galip geldi

Yayınlanma:
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82 yendi.

Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Mersin Spor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Muğlaspor Başkanı Kıyanç'tan bahis açıklaması: Disiplin sevkleri dondurulmalıMuğlaspor Başkanı Kıyanç'tan bahis açıklaması

MERSİN SPOR - TÜRK TELEKOM MAÇINDAN NOTLAR

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Mersin Spor: OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15

Türk Telekom: Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4

1. Periyot: 22-25

Devre: 36-48

3. Periyot: 62-75

Kaynak:Haber Merkezi / AA

