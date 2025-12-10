Mert Hakan'ın o pozisyona bahis oynadığı öne sürülmüştü: Deniz Undav'dan açıklama geldi

Yayınlanma:
Mert Hakan Yandaş'ın bahis oynadığı öne sürülen pozisyonlardan biri olduğu iddia edilen kavga için Deniz Ündav'dan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Savcılığın dosyasında Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Ersan Dikmen aracılığıyla ‘İsmail Yüksek kart görür’ ve ‘İsmail Yüksek en az 3 faul yapar’ gibi bahisler yaptığı kaydedildi.

“İSMAİL YÜKSEK BAHSİ TUTTU”

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan, Mert Hakan Yandaş’ın bahis oynadığı maçları yazarken içlerinde Fenerbahçe – Stuttgart mücadelesinin de olduğunu ve kuponun 90+8’de İsmail Yüksek’in sarı kart görmesiyle tuttuğunu iddia etti.

ismail-yuksek-ve-deniz-undav-kavgasi-maca-damga-vurmustu-saha-disi-da-karisti.jpg

ALMANYA’DA GÜNDEM OLDU

90+8’de İsmail Yüksek’in Deniz Undav ile yaşadığı tartışma sonucunda sarı kart görmesi ve bu konuda bahis oynandığına dair çıkan iddialar Almanya’da da gündem oldu.

2024/11/08/hbfb.jpg

“KASITLI YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Alman basının Bild çıkan iddiaları Deniz Undav’a sordu. Undav açıklamasında "Maçın sonlarına doğru kavga çıkan, oldukça hareketli bir maçtı. Hiçbir şey yapmasa bile, kavga nedeniyle sarı kart görecekti. Kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama bilmiyorum. Benim bununla hiçbir ilgim yok, bu olay Türkiye'de yaşandı. Tabii ki bu tür olayların sayısının bu kadar fazla olması üzücü” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

