Bahis operasyonu sonrası eylem yaptılar: TFF'den tek bir şey istediler

2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024'te Ankaraspor ve Nazillispor karşı karşıya gelmiş, şut dahi çekilmeyen karşılaşmanın ardından Zonguldak Kömürspor, bir alt lige düştü.

TARAFTAR GRUPLARI EYLEM YAPTI

Yapılan bahis operasyonlarının ardından iki kulüpte de yönetici, futbolcu ve teknik ekipten tutuklanan isimler oldu. Gelişmeler üzerine takımlarının haksız yere küme düştüğünü hatırlatan Zonguldak Kömürspor taraftarları, takımlarının 2’nci Lige yeniden çıkarılmasını talep ederek bir araya geldi. Bugün akşam saatlerinde Madenci Anıtı önünde toplanan taraftar grupları, eylem yaptı.

"2. LİG'E DÖNMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Ankaraspor ile Nazillispor’un 0-0 şut bile çekilmeden biten maçındaki şikenin, iddia olmaktan çıkıp kesinleştiğini ve kulüp başkanı ile antrenörünün tutuklandığını ifade eden Bora Amasralı, Zonguldak Kömürspor’un 2’nci Lig’e çıkarılmasını gerektiğini dile getirdi. Amasralı, “Federasyonun elinde dosya ve deliller olmasına rağmen, Zonguldak şehrinin beklediği adalet hala tecelli etmemiştir. TFF’ye sesleniyoruz, haksızlığın üzerini örtemezsiniz, bu şehir 2 sezondur sahada ter dökerken masa başında yapılan oyunların bedelini ödüyor. Zonguldakspor’un hakkı olan 2. Lig'e geri dönmesini talep ediyoruz. Bu sadece bir spor meselesi değil, adalet meselesidir” ifadelerini kullandı.