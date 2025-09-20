Menemen'in en zor maçı

Menemen'in en zor maçı
Yayınlanma:
TFF 2. Lig ekibi Menemen'de gözler Kırklarelispor maçına çevrildi.

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta üst üste Adanaspor (D) ve Isparta 32 Spor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü, 5’inci hafta maçında yarın Kırklarelispor’la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı’nda Sercan Karaca’nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00’da çalacak.

BİLAL KISA UMUTLU KONUŞTU

Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni 2-1’le geçen Menemen FK’da Teknik Direktör Bilal Kısa, Kırklareli deplasmanından da galibiyetle döneceklerine inandığını dile getirdi.

RAKİP 14. SIRADA

Menemen FK bu maç öncesi 4 haftada 3 galibiyetle topladığı 9 puanla 4’üncü sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 4 puanla 14’üncü basamakta bulunuyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Spor
Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım sürprizi
Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım sürprizi
Zidane Cezayir Milli Takımı'nda
Zidane Cezayir Milli Takımı'nda
Filenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyiz
Filenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyiz