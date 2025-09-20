Menemen'in en zor maçı
TFF 2. Lig ekibi Menemen'de gözler Kırklarelispor maçına çevrildi.
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta üst üste Adanaspor (D) ve Isparta 32 Spor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü, 5’inci hafta maçında yarın Kırklarelispor’la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı’nda Sercan Karaca’nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00’da çalacak.
BİLAL KISA UMUTLU KONUŞTU
Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni 2-1’le geçen Menemen FK’da Teknik Direktör Bilal Kısa, Kırklareli deplasmanından da galibiyetle döneceklerine inandığını dile getirdi.
RAKİP 14. SIRADA
Menemen FK bu maç öncesi 4 haftada 3 galibiyetle topladığı 9 puanla 4’üncü sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 4 puanla 14’üncü basamakta bulunuyor.