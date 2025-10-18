Melissa Vargas doğum gününü kutladı: Alessia Orro ve Arina Fedorovtseva geceye damgasını bastı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Fenerbahçe Opet’in yıldızı Melissa Vargas, 26. yaşına girdi.

Melissa Vargas, Alessia Orro ve Arina Fedorovtseva

16 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelen Melissa Vargas için takım arkadaşları kutlama düzenledi.

ALESSIO ORRO VE ARINA DAMGA VURDU

Melissa Vargas’ın takım arkadaşları Alessia Orro ve Arina Fedorovtseva, elbiseleriyle geceye damga vurdu.

Vargas ve Eda Erdem Dündar

Diğer arkadaşları Zehra Güneş, Gizem Örge, Eda Erdem Dündar da kutlama da yer aldı.

Vargas ve Zehra Güneş

MELİSSA VARGAS’IN KARİYERİ

16 Ekim 1999’da Küba’da dünyaya gelen Melissa Vargas, voleybola 8 yaşında okul takımında adım attı. Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında alt yaş kategorilerinde Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’ye katıldı.

Fenerbahçe Başarıları:

2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği-2020-2021 Sezonu “En İyi Pasör Çaprazı” Ödülü

2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi - Misli.com Özel Ödülü

2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu,

2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği



2022-2023 voleybol sezonu Misli.com Sultanlar Ligi Final etabının en iyi pasör çaprazı ödülüne layık görülen Vargas, aynı zamanda final etabının en değerli (MVP) oyuncusu seçildi.



Milli Takım kariyeri:

Milletler Ligi Şampiyonu ve MVP

Avrupa Şampiyonu ve MVP

2025 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2025 Dünya Şampiyonası, 'En Skorer Oyuncusu’, Rüya Takım 'En İyi Pasör Çaprazı'