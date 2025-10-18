Melissa Vargas doğum gününü kutladı: Alessia Orro ve Arina Fedorovtseva geceye damgasını bastı
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Fenerbahçe Opet’in yıldızı Melissa Vargas, 26. yaşına girdi.
16 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelen Melissa Vargas için takım arkadaşları kutlama düzenledi.
ALESSIO ORRO VE ARINA DAMGA VURDU
Melissa Vargas’ın takım arkadaşları Alessia Orro ve Arina Fedorovtseva, elbiseleriyle geceye damga vurdu.
Diğer arkadaşları Zehra Güneş, Gizem Örge, Eda Erdem Dündar da kutlama da yer aldı.
MELİSSA VARGAS’IN KARİYERİ
16 Ekim 1999’da Küba’da dünyaya gelen Melissa Vargas, voleybola 8 yaşında okul takımında adım attı. Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında alt yaş kategorilerinde Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’ye katıldı.
Fenerbahçe Başarıları:
2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği
2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği-2020-2021 Sezonu “En İyi Pasör Çaprazı” Ödülü
2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi - Misli.com Özel Ödülü
2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu
2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu,
2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği
2022-2023 voleybol sezonu Misli.com Sultanlar Ligi Final etabının en iyi pasör çaprazı ödülüne layık görülen Vargas, aynı zamanda final etabının en değerli (MVP) oyuncusu seçildi.
Milli Takım kariyeri:
Milletler Ligi Şampiyonu ve MVP
Avrupa Şampiyonu ve MVP
2025 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2025 Dünya Şampiyonası, 'En Skorer Oyuncusu’, Rüya Takım 'En İyi Pasör Çaprazı'