Beşiktaş 4 farkla kazandı

Yayınlanma:
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Esenler Erokspor'u mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Esenler Erokspor'u 84-80 yendi.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, 4'te 4 yaptı. Esenler Erokspor ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Esenler Erokspor: Crawford 21, Love 3, Cornelie 21, Egehan Arna 6, Ahmet Düverioğlu 2, Erten Gazi 3, Galloway 13, Simmons 2, Thurman 9

Beşiktaş GAİN: Mathews 26, Berk İbrahim Uğurlu 2, Anthony Brown 13, Morgan 5, Zizic 10, Dotson 10, Kamagate 10, Canberk Kuş 6, Vittorio Brown 2

1. Periyot: 19-27

Devre: 36-40

3. Periyot: 55-61

Beş faulle çıkanlar: 35.37 Morgan, 38.32 Dotson (Beşiktaş GAİN)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

