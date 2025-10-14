Mecliste stat tartışması çıktı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 19 Mayıs Stadyumu’nun mevcut durumu ve olası yeni stat inşası gündeme taşındı.

CHP’li Atilla Tekcan, mevcut tesisin yetersiz kaldığını savunarak yeni bir stadyum yapılması gerektiğini dile getirirken, Bağımsız Meclis Üyesi Özkan Karakaya bu öneriye karşı çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, mevcut stadyumun çimlerinin asit yağmurlarından zarar gördüğünü, tribünlerin yıprandığını ve ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Atilla Tekcan: Yeni stat gerekiyor

"KENTE YAKIŞMIYOR"

Tekcan, "Mevcut stat hem trafik açısından sorun yaratıyor hem de çevresel koşullara uygun değil. Eski stadın asit yağmurları çimi, oturma yerlerini bozduğu, trafiğin kitlendiği, kente yakışmadığı gibi şikâyetler aldı başını gidiyor. Kent merkezine yakın, hava kirliliğinden uzak bir noktada yeni bir stadyumun inşası için derhal harekete geçilmeli" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Öte yandan Bağımsız Meclis Üyesi Özkan Karakaya, Tekkeköy’deki stadyumun yeni yapıldığını, çevresiyle uyumlu olduğunu ve otopark problemi yaşanmadığını vurgulayarak yeni bir stat ihtiyacını reddetti. İki isim arasında stat tartışması çıktı.

Özkan Karakaya: stadımızdan memnunuz

Karakaya, "Tekkeköy ilçemizdeki stadyum gayet modern ve işlevsel. İlçemize katkı sağlıyor, Samsun’un gurur kaynaklarından biri. Yeni bir stat yapılması mevcut tesisin atıl kalmasına ve ekonomik kayba yol açar. Mevcut durumdan memnunuz" dedi.