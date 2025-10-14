Mecliste stat tartışması çıktı

Mecliste stat tartışması çıktı
Yayınlanma:
Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'da stat gerginliği yaşandı. CHP’li Atilla Tekcan yeni bir stat yapılması gerektiğini savunurken Belediye meclisinde tartışma yaşandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 19 Mayıs Stadyumu’nun mevcut durumu ve olası yeni stat inşası gündeme taşındı.
CHP’li Atilla Tekcan, mevcut tesisin yetersiz kaldığını savunarak yeni bir stadyum yapılması gerektiğini dile getirirken, Bağımsız Meclis Üyesi Özkan Karakaya bu öneriye karşı çıktı.

Galatasaray Başakşehir ve Samsunspor EFC'ye katıldı!Galatasaray Başakşehir ve Samsunspor EFC'ye katıldı!

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, mevcut stadyumun çimlerinin asit yağmurlarından zarar gördüğünü, tribünlerin yıprandığını ve ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti.

vekili-atilla-tekcan.webp
Atilla Tekcan: Yeni stat gerekiyor

"KENTE YAKIŞMIYOR"

Tekcan, "Mevcut stat hem trafik açısından sorun yaratıyor hem de çevresel koşullara uygun değil. Eski stadın asit yağmurları çimi, oturma yerlerini bozduğu, trafiğin kitlendiği, kente yakışmadığı gibi şikâyetler aldı başını gidiyor. Kent merkezine yakın, hava kirliliğinden uzak bir noktada yeni bir stadyumun inşası için derhal harekete geçilmeli" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Öte yandan Bağımsız Meclis Üyesi Özkan Karakaya, Tekkeköy’deki stadyumun yeni yapıldığını, çevresiyle uyumlu olduğunu ve otopark problemi yaşanmadığını vurgulayarak yeni bir stat ihtiyacını reddetti. İki isim arasında stat tartışması çıktı.

ozkan-karakaya.webp
Özkan Karakaya: stadımızdan memnunuz

Karakaya, "Tekkeköy ilçemizdeki stadyum gayet modern ve işlevsel. İlçemize katkı sağlıyor, Samsun’un gurur kaynaklarından biri. Yeni bir stat yapılması mevcut tesisin atıl kalmasına ve ekonomik kayba yol açar. Mevcut durumdan memnunuz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Spor
Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu
Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu
Tarihte bir ilk: Dünya Kupası'na gidiyorlar
Tarihte bir ilk: Dünya Kupası'na gidiyorlar