Galatasaray Başakşehir ve Samsunspor EFC'ye katıldı!

Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor kulüpleri, Avrupa'nın önde gelen takımlarını çatısı altında toplayan Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine (EFC) katıldığını duyurdu.

Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ne (EFC) katıldığını açıkladı. Üç kulüp de bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı paylaşımlarla duyurdu.

ÜÇ KULÜPTEN PAYLAŞIM

Galatasaray, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda bu yeni dönemin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirerek, "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir de Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray'a benzer şekilde "Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadeleriyle EFC'ye dahil olduğunu bildirdi.

Samsunspor kulübü ise kulübün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "EFC vizyonu altında birleşerek Avrupa futbolunda yeni bir dönemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte oyunu bir üst seviyeye taşımaya hazırız" denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

