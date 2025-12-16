Mbappe davayı kazandı: Dev tazminat

Yayınlanma:
Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'ye 61 milyon avro tazminat ödemesine karar verildi.

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye 61 milyon avro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre 2024'te Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığına ilişkin dava, Paris İş Mahkemesinde görüldü.

PSG 61 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Mahkeme, dava sonucunda PSG’nin, Fransız futbolcuya ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon avro ödeme yapması gerektiğine hükmetti.

Mbappe, haksız fesih ve imza primleri başta olmak üzere 10 ayrı kalemde eski kulübünden 263 milyon avro tazminat talep etmişti.

PSG ise sözleşme uzatmama kararını gizlemek ve kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bırakmakla suçladığı Mbappe’ye karşı 440 milyon avroluk tazminat talebiyle karşılık vermişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

