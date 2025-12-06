Max Verstappen şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı

Yayınlanma:
Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si öncesi sıralama turları koşuldu. Max Verstappen ilk cebe yerleşti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirleyecek 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turları koşuldu.

MAX VERSTAPPEN POLE'DE

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.207 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

NORRIS TAKİPTE

Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.

Lider Norris, yarın TSİ 16.00'da başlayacak yarış sonunda podyuma çıkması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

