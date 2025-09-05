Marco Asensio sahaya indi: İlk antrenmanına çıktı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, takımıyla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni transfer Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

ANTRENMAN SALONDA CORE ÇALIŞMASIYLA BAŞLADI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman, salonda core çalışması ile başladı.

ÇİFT KALE MAÇLAR VE BİREYSEL ÇALIŞMALAR YAPILDI

Sahada çabukluk programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar ile tamamladı.

MARCO ASENSIO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Öte yandan yeni transfer Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARI DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

