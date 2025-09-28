Marcel Licka: Bu penaltı Avrupa'da çalınmazdı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Trabzonspor'a 4-3 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Çek teknik adam şunları söyledi:

"Sonuçta bu takımın hocası benim. Bu kadar kolay gol yememizin de sorumlusu benim. Birinci ve dördüncü gol tamamen disiplinsizlikten kaynaklanıyor. Böyle gollerin futbolda yeri yok. Çok genç futbolcularla oynuyoruz ama bunlar bahane değil. Bizim daha iyi olmamız lazım. Kendi işine saygı duymayan oyuncularım, takımda yer bulamayacak. Artık video analiz yapmak istemiyorum. Artık daha fazla oyuncularımla konuşmak istemiyorum. Aksiyon almak zorundayım. Oyuncularıma bir şey açıkladığımda anlamazlarsa onlarla ikinci kez konuşmayacağım. Herkesin artık bir hakkı var.

Fatih Karagümrük'e gelmeden önce stat ve tesis sorunundan haberdardım. Buraya imza atmaya karar veren benim. Daha önce çalıştırdığım Dinamo Moskova ve Orenburg takımlarının tesisleriyle buradakini karşılaştıramayız. Oradaki imkanlar üste seviyeydi. Bu asla bir bahane değil. Ne olacağını biliyordum. Daha iyi olmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalıyız. Çok genç arkadaşlarımız var. İleride önleri açık. David Fofana'yı çok beğeniyorum. Onu daha fazla kullanmamız lazım. Ligin 8. haftasındaki Gaziantep FK maçından sonra çok farklı bir Fatih Karagümrük göreceksiniz. Sakatlarımız dönecek ve oyuncularım daha iyi hale gelecek.

"HAKEM HAKKINDA KONUŞMAK BENİM İŞİM DEĞİL"

Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Oyuncular ve hocalar da hata yapıyor. Hakemler de hata yapabilir. VAR da onların işini kolaylaştırıyor. Bu çalınan penaltı, Avrupa liglerinde çalınmazdı. Hakemin bize karşı bir tavır takındığını söyleyemem. Hakem, penaltı dışında adil bir şekilde maçı yönetti. Hakem hakkında konuşmak benim işim değil. Bunu yapan başka insanlar var.

Berkay Özcan yetenekli bir oyuncu. Berkay, vücudunu çok iyi kullanıyor. Onda eksik olan şey, dinamik olarak topu ileri götürememek. Çıkışlarımızda bize katkı sağlayamıyor. Sam Larsson, bu konuda iyiydi. Son birkaç maçtır Berkay'dan memnun değilim. Benim ondan ne istediğimi anlaması gerekiyor. Daha anahtar bir oyuncu olmasını istiyorum. Son pasları vermesini istiyorum. Gol atmasını istiyorum. Bunları gösterdiği zaman hak ettiği süreyi alacaktır."