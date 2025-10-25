Manchester United yükselişe geçti
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Brighton'ı 4-2 mağlup ederek üst üste 3. maçını kazandı.
Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ve Brighton kozlarını paylaştı.
6 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ MANCHESTER UNITED
Old Trafford'da oynanan ve 6 golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Matheus Cunha, 34. dakikada Casemiro ve 61. ile 90+7. dakikalarda Bryan Mbeumo attı.
Trabzonspor seriyi sürdürdü: Eyüpspor'u yendi
Brighton'ın golleri ise 74. dakikada Danny Welbeck ve 90+2'de Charalampos Kostoulas'tan geldi.
FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI
Kariyerini Brighton'da sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Manchester United, 16 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.
Brighton ise 12 puanla 13. sıraya geriledi.