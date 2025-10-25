Trabzonspor seriyi sürdürdü: Eyüpspor'u yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadele, bordo-mavililerin 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Augusto ve 51. dakikada Ouali attı.

TRABZONSPOR'DAN 4'TE 4

Bu sonuçla Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 23 yaparak 2. sırada yer aldı.

Eyüpspor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

12. dakikada savunmadan topla çıkmaya çalışan konuk takımda Robin Yalçın'ın hatalı pasında Folcarelli, meşin yuvarlağı Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisi önünden vuruşunda, kaleci Felipe'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0

19. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Legowski'nin şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

32. dakikada konuk takımda Claro'nun sakatlanmasının ardından Umut Meraş oyuna dahil oldu. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında Onuachu'dan önce yatarak topu ayağıyla kornere çelen Claro, yerde kaldı. Claro'nun yaşadığı ağır sakatlık karşısında iki takım oyuncuları da büyük üzüntü yaşadı. Futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro, ardından sedye ile saha kenarına getirildi. Tribündeki taraftarlar da alkışlarla oyuncuya destek vermeye çalışırken, Claro daha sonra kontrol ve tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü.

40. dakikada Onana, art arda iki mutlak gol pozisyonunu çıkardı. Halil Akbunar'ın pasında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Yalçın Kayan'ın şutunda Onana tehlikeyi uzaklaştırdı. Daha sonra Thiam'ın soldan ortasında yakın mesafeden Kerem Demirbay'ın vuruşunda, Onana bir kez daha yatarak topu çeldi.