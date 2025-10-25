Selçuk İnan: 3 maç kazanmak da bir şeyi bitirmiyor

Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.

Oyuncuların yüksek performansla oynadığını anlatan İnan, "Bunun neticesinde de maçı kazanmayı bildiler. Maçı kazandıkları için bu kadar üst düzey bir mücadele gösterdikleri için onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

''OYUNCULAR BUNUN FARKINDA''

İnan, oyuncuların performanslarının yükselmesinin kendilerine bağlı olduğunu vurgulayarak "Onlarla çok zaman geçiriyorum. Onlarla hep samimi ilişkiler kurmaya çalışıyorum. İnandırmaya çalışıyorum çünkü onlar iyi oyuncular. Bu şehir onları çok seviyor. Bu şehir başarıyı hak ediyor. Çünkü insanlar, taraftarlar fazlasıyla takımlarına sahip çıkıyor. Oyuncular bence bunun farkında.

Ben onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Onlara dürüst ve samimi olmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca hep çalıştım, çalışkan biri oldum. Bunu aşılamaya çalışıyorum. Ama siz ne yaparsanız yapın eğer oyuncu bunu istemezse ve size yaklaşmazsa o zaman işiniz çok zor oluyor. Sağ olsunlar onlar bu yönde çok çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Oyuncuların çalışmanın ve doğru olmanın karşılığını aldığını aktaran İnan, şöyle devam etti:

"3 maç kazanmak da bir şeyi bitirmiyor. Lig uzun bir maraton ve istikrar çok önemli. Sürekli aynı seviyede oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Ama bunu ne olursa olsun başarmanız gerekiyor. Bugün maç bitti. Önümüzdeki hafta daha zor bir maç var. Futbol çok çabuk unutturuyor her şeyi maalesef. Geçmişi çok çabuk unutturuyor. Dolayısıyla da biz çalışmaya devam edeceğiz. Maç kazanmak istiyoruz. Kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz ve maç maç bakıyoruz. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum."

''İYİ OYNADIĞIMIZ, HAK ETTİĞİMİZ HALDE KAZANAMAMIŞTIK''

İnan, bir gazetecinin ilk haftalarda maç kazanamayan teknik direktörlerin karşı karşıya kaldığı baskıyı kendisi açısından nasıl değerlendirildiğini sorması üzerine şu yanıtı verdi: