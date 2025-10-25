Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: Inter Napoli'ye boyun eğdi

Yayınlanma:
İtalya Serie A'da Inter'i 3-1 yenen Napoli, ligin yeni lideri oldu.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, sahasında Inter'i konuk etti.

DEV MAÇIN GALİBİ NAPOLI

Napoli, mücadeleyi 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne, 54. dakikada McTominay ve 66. dakikada Anguissa attı.

Pereira: Asla bahane üretmemPereira: Asla bahane üretmem

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ YETMEDİ

Inter'in tek golü ise 59. dakikada penaltıdan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile geldi.

LİGİN YENİ LİDERİ NAPOLI

Bu sonuçla Napoli, 18 puana yükseldi ve Milan'ın berabere kaldığı haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Inter ise 15 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya geriledi.

Napoli, ligin 9. haftasında 28 Ekim Salı günü Lecce deplasmanına çıkacak.

Inter ise 29 Ekim Çarşamba günü sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

