Pereira: Asla bahane üretmem

Pereira: Asla bahane üretmem
Yayınlanma:
Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 2-0 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maç sonu açıklamalar yaptı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pereira, Kocaelispor’un sahasında etkili bir takım olduğunu ve oyuncularını bu konuda uyardığını belirterek düşüncelerini sahaya yansıtamadıklarını ve doğru şeyler yapamadıklarını ifade etti.

Trabzonspor Eyüpspor maçında sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldıTrabzonspor Eyüpspor maçında sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

''RAKİBİNİZDEN DAHA İYİ OYNAMALISINIZ''

Futbolun 3 ihtimalli bir oyun olduğuna işaret eden Pereira, "Kazanırsınız, kaybedersiniz veya berabere kalırsınız. Bugün kaybettik. Çünkü iyi değildik ve iyi şeyler yapamadık. Doğru şeyler yapamadık. Bazen futbolda bir top kaybederseniz öz güveniniz düşebilir ama bu mağlubiyetin bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde çalışmaya, gelişmeye ve yolumuza devam edeceğiz. İyi oynayamadık. Eğer bir maçı kazanmak istiyorsanız 90 dakika boyunca rakibinizden daha iyi oynamalısınız." diye konuştu.

Maç öncesi futbolcularına Kocaelispor'un iyi takım olduğunu söylediğini dile getiren Pereira, şöyle devam etti:

"Top bizdeyken iyi oynayamadık. Top sizdeyken iyi oynayamazsanız eğer maç kazanamazsanız ve bugün biz istediklerimizi yapamadık. Rakibimizi tekrar tebrik etmek istiyorum. Bizim için kötü bir gündü.

Bazen bazı hocalar buraya geliyor hakemden veya bir penaltıdan veya başka bir sebepten bir bahane uydurarak maç kaybettiklerini söyleyebiliyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Bugün iyi değildik. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve o yüzden maç kaybettik ve futbolda bu olabiliyor. Bazen iyi olursunuz, bazen iyi olmazsınız."

Eksik oyuncularla ilgili soruları da yanıtlayan Pereira, "Asla bahane üretmem. Oyuncum eksikti, sakattı demem; 27 oyuncum var, hepsi birlikte çalışıyor, hepsine güveniyorum. Bugün sahaya çıkan isimlerden daha fazlasını bekliyordum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Spor
Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: Inter Napoli'ye boyun eğdi
Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: Inter Napoli'ye boyun eğdi
Trabzonspor Eyüpspor maçında sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor Eyüpspor maçında sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Kocaelispor seriye bağladı: Alanyaspor'u devirdi
Kocaelispor seriye bağladı: Alanyaspor'u devirdi