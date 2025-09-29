Lukaku'dan kahreden veda paylaşımı geldi

Lukaku'dan kahreden veda paylaşımı geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Romelu Lukaku'dan yürek burkan veda: Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak.

Napoli forması giyen Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, babası Roger Menama Lukaku’nun 58 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. 32 yaşındaki futbolcunun sözleri, futbol dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

KAHREDEN VEDA

Lukaku, paylaşımında babasına duyduğu minneti ve özlemi şu sözlerle dile getirdi:

Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim.
Sonsuza kadar minnettar olacağım.
Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
Beni koruyor ve yönlendiriyorsun, başka hiç kimse gibi olamaz.

"ACI VE GÖZYAŞI SEL GİBİ"

Yıldız futbolcu, acısını şu cümlelerle ifade etti:

Artık eskisi gibi olmayacağım.
Acı ve gözyaşları sel gibi akıyor.
Ama Tanrı bana yeniden ayağa kalkacak güç verecek.
Her şey için teşekkürler, Roger Menama Lukaku, Babam.

lukaku.webp
Lukaku babasının fotoğrafını da paylaştı

Lukaku’nun paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, futbol camiasından birçok isim başsağlığı mesajlarıyla destek verdi.
Belçika Milli Takımı ve Napoli kulübü başta olmak üzere pek çok kurum ve taraftar, Lukaku’nun acısını paylaştı.

Arda Turan'a Ukrayna'da büyük sürpriz: Gözlerine bakamamıştıArda Turan'a Ukrayna'da büyük sürpriz: Gözlerine bakamamıştı

Roger Lukaku, futbolculuk kariyerinde Zaire Milli Takımı’nda forma giymiş ve Belçika’da çeşitli kulüplerde oynamıştı. Oğlunun kariyerinde önemli bir rol oynayan Roger Lukaku, futbol dünyasında saygıyla anılan bir isimdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Spor
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Resmen açıklandı
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Resmen açıklandı
Okan Buruk kararını verdi: İşte Galatasaray'ın Liverpool 11'i
Okan Buruk kararını verdi: İşte Galatasaray'ın Liverpool 11'i
Galatasaray maçına saatler kala Liverpool'dan UEFA'ya şikayet
Galatasaray maçına saatler kala Liverpool'dan UEFA'ya şikayet