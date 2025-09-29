Lukaku'dan kahreden veda paylaşımı geldi

Napoli forması giyen Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, babası Roger Menama Lukaku’nun 58 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. 32 yaşındaki futbolcunun sözleri, futbol dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

KAHREDEN VEDA

Lukaku, paylaşımında babasına duyduğu minneti ve özlemi şu sözlerle dile getirdi:

Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim.

Sonsuza kadar minnettar olacağım.

Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak.

Beni koruyor ve yönlendiriyorsun, başka hiç kimse gibi olamaz.

"ACI VE GÖZYAŞI SEL GİBİ"

Yıldız futbolcu, acısını şu cümlelerle ifade etti:

Artık eskisi gibi olmayacağım.

Acı ve gözyaşları sel gibi akıyor.

Ama Tanrı bana yeniden ayağa kalkacak güç verecek.

Her şey için teşekkürler, Roger Menama Lukaku, Babam.

Lukaku babasının fotoğrafını da paylaştı

Lukaku’nun paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, futbol camiasından birçok isim başsağlığı mesajlarıyla destek verdi.

Belçika Milli Takımı ve Napoli kulübü başta olmak üzere pek çok kurum ve taraftar, Lukaku’nun acısını paylaştı.

Roger Lukaku, futbolculuk kariyerinde Zaire Milli Takımı’nda forma giymiş ve Belçika’da çeşitli kulüplerde oynamıştı. Oğlunun kariyerinde önemli bir rol oynayan Roger Lukaku, futbol dünyasında saygıyla anılan bir isimdi.