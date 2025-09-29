Arda Turan'a Ukrayna'da büyük sürpriz: Gözlerine bakamamıştı

Arda Turan'a Ukrayna'da büyük sürpriz: Gözlerine bakamamıştı
Yayınlanma:
Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina ile teknik direktör Arda Turan'ın yaptığı röportaj, sosyal medyada gündem oldu. Arda Turan'ın daha önce göz teması kurmaktan kaçındığı Daria Savina'dan sürpriz bir hareket geldi.

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nin 7. hafta maçında deplasmanda Rukh Vynnyky ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Shakhtar Donetsk’in 4-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.

Shakhtar’a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Meirelles, 31 ve 49. dakikada Pedrinho, 90. dakikada ise Isaque attı.

NAMAĞLUP LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar, 1.5 yıl sonra 17 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Ukrayna ekibi ile 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Arda Turan’ın öğrencileri, ligde bir sonraki maçını Aberdeen ile oynayacak.

ARDA TURAN’IN RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Arda Turan ve Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina'nın röportajları gündem olmaya devam ediyor.

Teknik adamın daha önce göz temasından kaçtığı görüntüler viral olmuştu.

Savina’dan bu sefer beklenmedik bir hamle geldi.

turan.webp
Arda Turan'ın Savina ile gülüştüğü anlar

RÖPORTAJI TÜRKÇE BİTİRDİ

Arda Turan, Rukh Vynnyky'i 4-0 yenmeleri sonrası Daria Savina’ya röportaj verdi.

Savina’nın röportajı Türkçe "Teşekkür ederim" şeklinde bitirmesi Arda Turan’ı gülümsetti.

Turan, Savina’ya ‘’Bravo’’ yanıtını verdi.

İkilinin gülüştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

ardaturann.jpg
Arda Turan'ın Daria Savina'nın gözlerine bakmaktan kaçtığı anlar

GÖZLERİNE BAKAMAMIŞTI

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile oynadığı maç sonrası Savina ile röportaj yapmış ve Savina'nın gözlerine bakmaktan kaçınmıştı.

Arda Turan'ın eşi ilk kez konuştuArda Turan'ın eşi ilk kez konuştu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, konuyla alakalı, “Çok tatlı biri. Ben kendisini de tanıdım, gördüm. Kendisi de oyuncusuyla evli bu arada, inşallah ayıp olmamıştır onlara da” yorumunu yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

