Arda Turan'ın eşi ilk kez konuştu

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajın sosyal medyada geniş yankı uyanmasının ardından genç teknik adamın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan açıklama geldi

Arda Turan’ın röportaj sırasında göz teması kurmaktan kaçınması, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden olurken, eşi Aslıhan Doğan Turan’dan da ilk açıklama geldi.

Snob Magazin’e konuşan Aslıhan Doğan Turan, eşinin tavrını anlamak gerektiğini belirtti ve sosyal medyada yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Röportajdaki anlar için “Güldük” diyerek kısa bir yorum yapan Turan, olayın abartıldığını düşündüğünü ima etti.

"ÇOK TATLI BİRİ"

Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina hakkında da konuşan Aslıhan Doğan Turan, “Çok tatlı biri. Ben kendisini de tanıdım, gördüm. Kendisi de oyuncusuyla evli bu arada, inşallah ayıp olmamıştır onlara da” ifadelerini kullandı.

Muhabirin “Arda Bey ile bu konuyu konuştunuz mu?” sorusuna ise Turan, “Konuşmadım, komik çünkü. Neden konuşayım?” diyerek gülümseten bir yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

