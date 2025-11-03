Liverpool Real Madrid: Saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Real Madrid: Saat kaçta hangi kanalda?
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor. Liverpool-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak, çarşamba günü yapılacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Yarınki maçların programı şöyle:

20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

LIVERPOOL-REAL MADRİD SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yarının en ilgi çekici maçı İngiltere'de oynanacak. Liverpool ile Real Madrid, zorlu maçta karşı karşıya gelecek.

Saat 23.00'te başlayacak maç Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ÇARŞAMBA PROGRAMI

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray

23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

