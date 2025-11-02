Ne yaptın sen Arda Güler: Şapkadan tavşan çıkardı!

İspanya LaLiga'da 11. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Valencia ile karşılaştı.

Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, maçın başında sakatlık geçirdi. Buna rağmen tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Real Madrid, maçın 19. dakikasında Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

31. dakikada sahneye Arda Güler çıktı. Kanatta buluştuğu top sonrasında adeta şapkadan tavşan çıkardı ve müthiş bir pasla ceza alanı içindeki Mbappe'yi pozisyona soktu. Fransız futbolcu da topu ağlara yolladı: 2-0. Mbappe, golü atar atmaz Arda'ya koşarak sarıldı.

44. dakikada da Bellingham, Real Madrid'in 3. golünü attı.

ALONSO OYUNDAN ALDI

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, fark açılınca sakatlık geçiren Arda'yı tedbir amaçlı oyundan aldı. Real Madrid, 82. dakikada Alvaro Carreras'la bir gol daha buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

LaLiga'da lider olan Real Madrid puanını 30'a yükseltirken 18. sıradaki Valencia 9 puanda kaldı.