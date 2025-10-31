Arda Güler'e büyük onur! Resmen açıklandı

İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne aday gösterildi.

İspanya'da gündem Arda Güler

IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü için 15 futbolcu belirlendi.

Ödüle layık görülen futbolcuyu 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri seçecek.

Değerlendirmede futbolcuların sezon değil yıllık (Ocak-Aralık) performansının baz alındığı belirtildi.

Aday gösterilen 15 futbolcu şunlar:

Futbolcu / Ülke / Kulüp

Arda Güler Türkiye Real Madrid

Bruno Fernandes Portekiz Manchester United

Cole Palmer İngiltere Chelsea

Florian Wirtz Almanya Bayer Leverkusen / Liverpool

Jude Bellingham İngiltere Real Madrid

Kevin De Bruyne Belçika Manchester City / Napoli

Lamine Yamal İspanya Barcelona

Martin Odegaard Norveç Arsenal

Pedri İspanya Barcelona

Vitinha Portekiz PSG

Lionel Messi Arjantin Inter Miami

James RodriguezKolombiyaLeon

Reo HatateJaponyaCeltic

Muhammed KudüsGanaWest Ham / Tottenham

Malik TillmanABDPSV / Bayer Leverkusen