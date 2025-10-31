Arda Güler'e büyük onur! Resmen açıklandı
İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne aday gösterildi.
IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü için 15 futbolcu belirlendi.
Ödüle layık görülen futbolcuyu 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri seçecek.
Değerlendirmede futbolcuların sezon değil yıllık (Ocak-Aralık) performansının baz alındığı belirtildi.
Aday gösterilen 15 futbolcu şunlar:
Futbolcu / Ülke / Kulüp
Arda Güler Türkiye Real Madrid
Bruno Fernandes Portekiz Manchester United
Cole Palmer İngiltere Chelsea
Florian Wirtz Almanya Bayer Leverkusen / Liverpool
Jude Bellingham İngiltere Real Madrid
Kevin De Bruyne Belçika Manchester City / Napoli
Lamine Yamal İspanya Barcelona
Martin Odegaard Norveç Arsenal
Pedri İspanya Barcelona
Vitinha Portekiz PSG
Lionel Messi Arjantin Inter Miami
James RodriguezKolombiyaLeon
Reo HatateJaponyaCeltic
Muhammed KudüsGanaWest Ham / Tottenham
Malik TillmanABDPSV / Bayer Leverkusen