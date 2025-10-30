İspanya'da gündem Arda Güler

Real Madrid formasıyla sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Arda Güler, ekim ayının en iyi oyuncusu seçilerek taraftarların takdirini kazandı. Genç yıldız, hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği istikrarlı oyunla bu ödüle layık görüldü.

El Clasico'da ilk 11'ler açıklandı: Arda Güler kararı

El Clasico’da oyundan çıkarken Santiago Bernabeu tribünlerinden yükselen alkışlar, Arda Güler’in taraftar nezdindeki değerini bir kez daha ortaya koydu. Ekim ayında 2 asistlik katkı sağlayan 20 yaşındaki oyuncu, Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da maçın en iyisi seçilmişti.

İSPANYA ARDA'YI KONUŞUYOR

Bu sezon Real Madrid formasıyla 13 maçta görev alan Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Xabi Alonso’nun oyun planında önemli bir rol üstlenen genç yetenek, orta sahadaki dinamizmi ve hücumdaki yaratıcılığıyla takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

GURUR KAYNAĞI OLDU

Arda Güler’in bu çıkışı, hem Real Madrid taraftarları hem de Türk futbolseverler için gurur kaynağı oldu.