El Clasico'da ilk 11'ler açıklandı: Arda Güler kararı
La Liga'nın 10. hafta maçında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.
TSİ 18.15'te başlayacak olan dev maçın ilk 11'leri açıklandı:
REAL MADRID - BARCELONA: İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe
Barcelona: Szczesny, Kounde, Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Ferran Torres, Pedri, De Jong, Fermin Lopez, Yamal, Rashford
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Real Madrid, oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 24 puanla zirvede yer alıyor.
Barcelona ise 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 22 puan toplayan Barcelona, Real Madrid'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
LİDER DEĞİŞEBİLİR
Barcelona, Real Madrid'i yenmesi durumunda puanını 25 yapacak ve Real Madrid'in 1 puan üstüne çıkarak liderlik koltuğuna oturacak.
Real Madrid, Barcelona'yı yenip puan farkını açmak istiyor.