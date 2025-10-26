El Clasico'da ilk 11'ler açıklandı: Arda Güler kararı

El Clasico'da ilk 11'ler açıklandı: Arda Güler kararı
Yayınlanma:
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Dev maçın ilk 11'leri belli oldu.

La Liga'nın 10. hafta maçında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

TSİ 18.15'te başlayacak olan dev maçın ilk 11'leri açıklandı:

REAL MADRID - BARCELONA: İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

Barcelona: Szczesny, Kounde, Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Ferran Torres, Pedri, De Jong, Fermin Lopez, Yamal, Rashford

Okan Buruk'tan tepki: Neden olduğunu anlamıyoruzOkan Buruk'tan tepki: Neden olduğunu anlamıyoruz

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Real Madrid, oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 24 puanla zirvede yer alıyor.

Barcelona ise 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 22 puan toplayan Barcelona, Real Madrid'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

LİDER DEĞİŞEBİLİR

Barcelona, Real Madrid'i yenmesi durumunda puanını 25 yapacak ve Real Madrid'in 1 puan üstüne çıkarak liderlik koltuğuna oturacak.

Real Madrid, Barcelona'yı yenip puan farkını açmak istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Spor
Galatasaray maçında kırmızı kart: Kabusu yaşadılar
Galatasaray maçında kırmızı kart: Kabusu yaşadılar
Fenerbahçe'de karar açıklandı: Kadro dışı kararında beklenen olmadı
Fenerbahçe'de karar açıklandı: Kadro dışı kararında beklenen olmadı
Galatasaray'a kötü haber: Trabzonspor maçında yok
Galatasaray'a kötü haber: Trabzonspor maçında yok