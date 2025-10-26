Liverpool maçını örnek gösterdi Galatasaray'a mesaj gönderdi

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, takımının Eyüpspor'u 2-0 yendiği maçın ardından gelecek hafta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Andre Onana, şu ifadeleri kullandı:

- Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da zaten bunu gösteriyor. Önemli ve iyi rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum.

"HER TAKIMI HER TAKIMI MAĞLUP EDEBİLİR"

- Sonraki maçı düşünüyoruz artık. Sonraki maç hem bizim hem rakibimiz için final gibi olacak.

- Premier Lig ile bu ligin arasında birçok farklılık söyleyebilirim ama futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir.

- Örneğin Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi. Günümüz futbolunda her takım her takıma karşı kazanabiliyor.