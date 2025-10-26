Liverpool maçını örnek gösterdi Galatasaray'a mesaj gönderdi
Yayınlanma:
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Eyüpspor maçından sonra Galatasaray'la oynayacakları karşılaşma ile ilgili konuştu.
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, takımının Eyüpspor'u 2-0 yendiği maçın ardından gelecek hafta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Andre Onana, şu ifadeleri kullandı:
- Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da zaten bunu gösteriyor. Önemli ve iyi rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum.
"HER TAKIMI HER TAKIMI MAĞLUP EDEBİLİR"
- Sonraki maçı düşünüyoruz artık. Sonraki maç hem bizim hem rakibimiz için final gibi olacak.
Trabzonspor seriyi sürdürdü: Eyüpspor'u yendi
- Premier Lig ile bu ligin arasında birçok farklılık söyleyebilirim ama futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir.
- Örneğin Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi. Günümüz futbolunda her takım her takıma karşı kazanabiliyor.