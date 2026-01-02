Sergen Yalçın'dan Rafa Silva Necip ve Mert kararı: Kamp kadrosunda ters köşe yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalya kampı kadrosunda ters köşe yaptı.

Yalçın, yolların ayrılması beklenen Rafa Silva'yı sürpriz bir kararla kadroya aldı.

Rafa Silva'ya sabah 04.00 iddiası: FIFA'ya yolladı



Buna karşılık Necip Uysal, Mert Günok, David Jurasek ve Jonas Svensson kadroya alınmadı.

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KADROSU

Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda."