Sergen Yalçın'dan Rafa Silva Necip ve Mert kararı: Kamp kadrosunda ters köşe yaptı

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva Necip ve Mert kararı: Kamp kadrosunda ters köşe yaptı
Yayınlanma:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalya kampı kadrosunu açıkladı. Yalçın sürpriz karar aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalya kampı kadrosunda ters köşe yaptı.

2024/11/08/hbbjk.jpgYalçın, yolların ayrılması beklenen Rafa Silva'yı sürpriz bir kararla kadroya aldı.

Rafa Silva'ya sabah 04.00 iddiası: FIFA'ya yolladıRafa Silva'ya sabah 04.00 iddiası: FIFA'ya yolladı


Buna karşılık Necip Uysal, Mert Günok, David Jurasek ve Jonas Svensson kadroya alınmadı.

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KADROSU

Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:

besiktasin-antalya-kampi-kadrosu-acikla-1094641-324905.jpg

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Spor
Fatih Terim: Arayıp bize veda etti
Fatih Terim: Arayıp bize veda etti
Fenerbahçe KAP'a bildirdi: 10 milyar lira bekleniyor
Fenerbahçe KAP'a bildirdi: 10 milyar lira bekleniyor
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli oldu
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli oldu