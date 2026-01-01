Rafa Silva'ya sabah 04.00 iddiası: FIFA'ya yolladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu, ESH Spor'da katıldığı programda Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulunurken, olay yaratacak Rafa Silva iddiasında bulundu.



Sözlerine Necip Uysal'la başlayan Derelioğlu, şöyle konuştu:

"Necip Beşiktaş tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi konumuna gelmiştir. Beğenin beğenmeyin oyununu. Kimisi eleştirir eleştirmez ama bugün 500 küsur maç oynayan bir oyuncu. 35 yaşına gelmiş ve gerçekten beyefendi efendi bir oyuncu. Beşiktaş camiasına yakışır davranışlarıyla bilinen bir oyuncu. Şu anda devre arası Necip ile yolları ayırmanın anlamı ne?

Sadece onu sormak istiyorum ben yönetime, teknik kadroya. Size ne rahatsızlık verdi Necip? Necip'i en iyi şekilde onurlandırmanız lazım. En iyi şekilde gururlandırmanız lazım. Beşiktaş'ın kıymetlisi ve değerlisi efsane oyuncularının arasına girmiş bir kardeşimiz. Yapılan davranışın anlamını gerçekten bir ah olarak görüyorum.

Mert gibi bir kaleciyi gözden çıkartmak hele hele şu anki takım konjonktüründe baktığında kablo mühendisliğinde tamamen kendi ayağına kurşun sıkmak. Şimdi takım mühendisliğinde kaleci rotasyonu yoktu. Şu anda kaleci rotasyonu var. Chelsea'nin yedek kalecisi Jorgensen'le konuşuluyor. İstenilen rakamlar bonservisi 10-15 milyon diyorlar. Bana göre Türkiye'nin en iyi iki kalecisi Uğurcan ve Mert. Zaman zaman geçen sene hatta Mert öndeydi milli takımda oynuyordu. Bu oyuncu ile ne oldu da bu kadar bir ego savaşına girildi? Bu çocuk da çok efendidir. Niye bu rotasyona gidildi? Neden Mert'i gözden çıkardınız?



Bundan önceki hocalara bakıyorum. Solskjaer, Van Bronckhorst böyle bir iç sorun yoktu. İçeride problem yoktu. Bu oyuncular oynuyordu. Rafa, Türkiye liglerinin en iyi oyuncusuydu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemde geçen sene altın 11 yaptığında Rafa'yı koyuyorduk. Şimdi Mert Günok, Necip'e şu yapılan muameleden sonra ben içeride teknik ekibin, teknik kadronun işi yürütemediğini ve takımı kontrol edemediğini, mutlu edemediğini görüyorum."

"RAFA SİLVA'YA 04.00'TE ANTRENMAN YAZMIŞLAR"

Derelioğlu, Rafa Silva ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Rafa konusunda da Rafa'yı kaybettiğinizi düşünüyorum. Çünkü Rafa'ya mesela yapılan kötü davranışları duydum. İçeriden önemli bir isimden ki bunu burada açıklamak istemiyorum. Eğer yönetimden biri sormak isterse buradayım. Sorabilirler bana kim olduğunu. Rafa Silva'ya sabah 04.00'te antrenman yazmış teknik kadro. Bunu gören Rafa Silva çıkmıyor tabii. Sabah 04.00'te antrenman olur mu?

Rafa Silva Sergen Yalçın'a "Sizde ne adalet var ne saygı"

Çıkmadığı için FIFA'ya kendi istatistiklerini yollamış. FIFA'ya Beşiktaş da şikayet ediyor tabii. Yapılan durumlar birbirlerine şikayet olarak FIFA'da şu an dosya oluştu. Bunu Beşiktaş'ın içerisinde kulüpten çok önemli bir yönetici söyledi. Ben bunu kendisine de sordum. Yani ben bunu söyleyebilirim dedim. Söyle dedi mesela. İçeride mesela çok büyük bir kaos var."