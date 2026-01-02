Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli oldu

Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de devre arası kampına girecek Beşiktaş’ın Antalya kamp kadrosu açıklandı. Sergen Yalçın'ın 25 kişilik listesi duyuruldu.

Beşiktaş resmen top başı yapıyor.
Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin uzağında kapatan Siyah Beyazlılar'da devre arası kampı başlıyor.
Süper Lig’in ikinci yarısı için Antalya’da devre arası hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

KADRO DIŞI KALANLAR

  • David Jurasek ve Jonas Svensson: Sözleşme fesih görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmadı.
  • Necip Uysal: Geçtiğimiz hafta futbol planlamasında yer almayacağı açıklanmıştı.

SERGEN YALÇIN'IN 25 KİŞİLİK KADROSU:

  • Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar
  • Savunma: Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Ahmet Sami Bircan
  • Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu, Ali Pağda
  • Kanatlar ve forvet: Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, Rafa Silva

besiktasin-antalya-kampi-kadrosu-acikla-1094641-324905-001.jpg

Siyah - Beyazlılar, Antalya kampında hem fiziksel hazırlıklarını hem de taktik çalışmalarını yoğunlaştırarak ikinci yarıya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.
Özellikle yeni transferlerin kadroya adaptasyonu ve sakatlıktan dönen oyuncuların performansı bu kampın en kritik noktaları olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

