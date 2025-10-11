Liverpool maçını bilmişti: Galatasaray Bodo Glimt maçının sonucunu açıkladı

Sosyal medyada 'magicosman00' kullanıcı adıyla tanınan ve 'Kahin' lakabını alan fenomen Magic Osman, Galatasaray’ın son dönemdeki Avrupa maçlarına yönelik isabetli tahminleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.



Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlubiyet ve Liverpool’a karşı 1-0’lık galibiyet tahminlerini günler öncesinden doğru bilen Osman, şimdi gözünü Galatasaray - Bodo Glimt karşılaşmasına çevirdi.

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray’ın Frankfurt’a 5-1 yenileceğini öngören Magic Osman, bu tahminiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Ardından Liverpool maçında Sarı - Kırmızılıların 1-0 kazanacağını söyleyen Osman, skorun birebir tutmasıyla "Gerçek kahin bu!" yorumlarını aldı.

YENİ TAHMİNİ YİNE OLAY OLDU

22 Ekim Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Bodo Glimt maçı için Magic Osman’ın tahmini net! Ünlü sosyal medyacı Galatasaray’ın sahadan 4-2 galip ayrılacağını duyurdu. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim aldı ve futbolseverler arasında merakla beklenen bir gündem haline geldi.

GÖZLER HEM MAÇTA HEM OSMAN'DA

Magic Osman’ın tahminlerinin tutarlılığı, takipçileri arasında "tesadüf mü, analiz mi?" sorularını gündeme getirirken, Galatasaray taraftarları da bu skorun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini heyecanla bekliyor.

Tahmin doğru çıkarsa, Magic Osman efsanesi daha da büyüyecek! 22 Ekim’de gözler hem sahada hem sosyal medyada olacak.