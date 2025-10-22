Galatasaray Bodo'yu 3-2 yendi: U 19'dan ilk galibiyet

Galatasaray Bodo'yu 3-2 yendi: U 19'dan ilk galibiyet
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray U19'dan son nefeste zafer geldi. Sarı Kırmızılılar Bodo Glimt'i 3-2 mağlup etti.

UEFA Gençlik Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray U19, Esenler Erokspor Stadyumu’nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt U19’u konuk etti.
Genç Aslanlar, nefes kesen karşılaşmayı 90+2’de bulduğu golle 3-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

2024/11/07/hbgs.jpgGALATASARAY 90+2'DE KAZANDI

Maçın golleri:

4’ Efe Eriş (Galatasaray)

37’ Furkan Koçak (Galatasaray)

52’ & 54’ Grundstad Rodahl (Bodo/Glimt)

90+2’ Eyüp Can Karasu (Galatasaray)

İLK YARI 2-0 BİTTİ

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda gelen iki hızlı golle sarsıldı. Ancak uzatma dakikalarında Eyüp Can Karasu’nun golüyle galibiyeti hanesine yazdırdı.

gsgsqw.jpg
Galatasaray 3. haftada ilk kez kazandı

GALATASARAY'DAN İLK PUAN

Galatasaray U19 takımı 3 puanla moral buldu. Bodo/Glimt U19 takımı ise henüz puanla tanışamadı.

Sonraki maçlar:

Galatasaray U19, deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Bodo/Glimt U19, sahasında Monaco’yu ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

