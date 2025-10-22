Galatasaray Bodo'yu 3-2 yendi: U 19'dan ilk galibiyet
UEFA Gençlik Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray U19, Esenler Erokspor Stadyumu’nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt U19’u konuk etti.
Genç Aslanlar, nefes kesen karşılaşmayı 90+2’de bulduğu golle 3-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
GALATASARAY 90+2'DE KAZANDI
Maçın golleri:
4’ Efe Eriş (Galatasaray)
37’ Furkan Koçak (Galatasaray)
52’ & 54’ Grundstad Rodahl (Bodo/Glimt)
90+2’ Eyüp Can Karasu (Galatasaray)
Galatasaray'da İlkay Gündoğan şoku
İLK YARI 2-0 BİTTİ
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda gelen iki hızlı golle sarsıldı. Ancak uzatma dakikalarında Eyüp Can Karasu’nun golüyle galibiyeti hanesine yazdırdı.
GALATASARAY'DAN İLK PUAN
Galatasaray U19 takımı 3 puanla moral buldu. Bodo/Glimt U19 takımı ise henüz puanla tanışamadı.
Sonraki maçlar:
Galatasaray U19, deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Bodo/Glimt U19, sahasında Monaco’yu ağırlayacak.