"Liverpool Galatasaray'dan 1 puan alırsa iyi"
Liverpool ve Galatasaray'ın eski yıldızı Dean Saunders Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev mücadele öncesi, her iki kulüpte de forma giymiş olan eski futbolcu Dean Saunders dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.
İngiliz yorumcu, İstanbul’daki atmosferin etkileyici gücüne vurgu yaparken, Galatasaray kadrosuna dair tartışmalı ifadeler kullandı.

"1 PUANLA DÖNMEK İYİ SONUÇ"

Saunders, Liverpool’un İstanbul deplasmanında zorlanabileceğini belirterek psikolojik faktörlerin altını çizdi ve şunları söyledi:

Sahanın ölçüleri aynı. Tribünden kimse gelip sizi durduramaz.
Her şey psikolojik.
Akıldan atmak lazım.
Ama İstanbul’dan 1 puanla dönmek de iyi sonuç olur.

"GALATASARAY'DA LIVERPOOL'DA OYNAYACAK OYUNCU YOK"

Eski futbolcu, Galatasaray kadrosunun Liverpool seviyesinde olmadığını savundu:

Tek endişem hakemin atmosfere kapılıp kötü maç yönetmesi.
Liverpool oyuncuları da taraftarın kendilerini etkilemesine izin vermemeli. Galatasaray’da Liverpool'un ilk 11’ine girebilecek seviyede bir oyuncusu yok.

"CEHENNEM"

Galatasaray’daki dönemini övgüyle anan Saunders, Türk Telekom Stadyumu’ndaki atmosferi “cehennem” olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray’da oynadığım dönemi çok sevdim.
Muhteşem bir kulüp, inanılmaz bir taraftar desteği vardı.
Saat 19:00'da başlayan maçta taraftarlar 12:00'da stadyumda olurdu. Davullar, sarı kırmızı meşaleler.
Bazen sahayı göremiyorduk. Sparta Prag’a karşı oynamıştık, rakibe sadece acımıştım, çünkü bu atmosferle başa çıkmaları imkansızdı.

Saunders’ın açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarları özellikle “ilk 11’e giremezler” yorumuna tepki gösterdi.

