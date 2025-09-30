Galatasaray Liverpool maçı öncesi Osimhen gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak kritik maç, saat 22.00'de başlayacak.

OSIMHEN'İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Victor Osimhen için, ''Bakıp karar vereceğiz'' demişti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Victor Osimhen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

''SANA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR''

Tecrübeli teknik direktörün Victor Osimhen'e, "Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var. Eğer iyiysen ve kendini sağlıklı hissediyorsan 11'de oynatmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in de kendisini bu maça özel olarak hazırladığı ve taraftarının önünde Liverpool'a karşı forma giymek istediği ifade edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Maçın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.