Leroy Sane'yi Galatasaray yüzünden suçlamadı

Almanları futbol efsanesi Lothar Matthaus’tan Sane ve Galatasaray yorumu geldi.

Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane, bu sezonki performansıyla yeniden Alman Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, Sane hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Matthaus, Galatasaray'a transferi yüzünden Almanya'da suçlanan Sane'ye de sahip çıktı.

"KADRO DIŞI BIRAKMAZDIM"

Almanların efsane oyuncusu Matthaus, "Leroy Sane, milli takıma geri döndü. Sane'yi kadro dışı bırakmazdım. Birinin Türkiye'ye transfer olması onu daha kötü bir oyuncu yapmaz. Liglere göre yargılama yapmam. Aksi takdirde Premier Lig'de oynayan herkes milli takımda düzenli olarak ilk 11'de oynardı" sözleriyle Sane'nin Galatasaray transferine destek verdi.

Sane'ye Galatasaray eleştirisine karşı çıktı

Matthaus Süper Lig'den de övgü dolu sözlerle bahsetti ve şunları söyledi: