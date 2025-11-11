Leroy Sane'yi Galatasaray yüzünden suçlamadı

Leroy Sane'yi Galatasaray yüzünden suçlamadı
Yayınlanma:
Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, Leroy Sane’nin Galatasaray’a transferi sonrası milli takımda kadro dışı bırakılmasını eleştirdi. Matthaus, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi performansına da dikkat çekti.

Almanları futbol efsanesi Lothar Matthaus’tan Sane ve Galatasaray yorumu geldi.

Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane, bu sezonki performansıyla yeniden Alman Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, Sane hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Matthaus, Galatasaray'a transferi yüzünden Almanya'da suçlanan Sane'ye de sahip çıktı.

2024/11/07/hbgs.jpg

"KADRO DIŞI BIRAKMAZDIM"

Almanların efsane oyuncusu Matthaus, "Leroy Sane, milli takıma geri döndü. Sane'yi kadro dışı bırakmazdım. Birinin Türkiye'ye transfer olması onu daha kötü bir oyuncu yapmaz. Liglere göre yargılama yapmam. Aksi takdirde Premier Lig'de oynayan herkes milli takımda düzenli olarak ilk 11'de oynardı" sözleriyle Sane'nin Galatasaray transferine destek verdi.

2025/09/28/leroy-sane-0036.webp
Sane'ye Galatasaray eleştirisine karşı çıktı

Matthaus Süper Lig'den de övgü dolu sözlerle bahsetti ve şunları söyledi:

Türk Ligi, birçok insanın düşündüğünden daha güçlü.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Ajax gibi takımları yendi.

ALIŞMAK ZORUNDAYDI

Sane, Florian Wirtz'in Liverpool'da yaptığı gibi alışmak zorundaydı.
Neden Wirtz'e zaman verilirken Sane'ye tanınmasın?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

