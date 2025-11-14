Kylian Mbappe şoku: Kamptan ayrıldı

Yayınlanma:
Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, sakatlığından dolayı milli takım kampından ayrıldı ve Azerbaycan karşısında forma giyemeyecek.

Fransız yıldız Kylian Mbappe, sağ ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.

SAĞ AYAK BİLEĞİNDE İLHİTAPLANMA

Fransız Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Mbappe'nin sağ ayak bileğinde iltihaplanma olduğu ve bunun ayrıntılı bir değerlendirme gerektirdiği kaydedildi.

Mbappe, Fransa'nın Ukrayna'yı 4-0 yenerek FIFA 2026 Dünya Kupası bileti aldığı maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmış ve kariyerinde 400 gole ulaşmıştı.

CAMAVINGA DA KADRODAN ÇIKARILDI

Mbappe ile birlikte Eduardo Camavinga da kas gerginliği nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın pazar günü Azerbaycan ile oynayacağı eleme maçının kadrosundan çıkarıldı.

Mbappe ve Camavinga'nın milli aranın ardından Elche ile oynanacak lig maçında Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

