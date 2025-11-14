Galatasaray'a Icardi müjdesini verdi

Galatasaray'da sıkıntılı günler geçiren Icardi için George Gardi’den Galatasaray açıklaması geldi.

Sky Almanya’ya konuşan menajer George Gardi, Galatasaray taraftarlarına umut dolu mesajlar verdi.



Gardi, Icardi ile ilgili "Hala yapılacak çok iş olduğunu hissediyorum. Galatasaray taraftarlarına söz verebileceğim şey, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye ve kulübü daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımaya devam edeceğim" yorumunda bulundu.

OKAN BURUK HAYRANLIĞI

Gardi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Ünlü menajer, "Okan Buruk’a büyük saygı duyuyorum ve ortak hedeflerimiz var" dedi.

ICARDI TRANSFERİ

Gardi, Mauro Icardi’nin Galatasaray’a transferini özel bir hamle olarak tanımladı:

PSG’de düzenli olarak ilk 11’de oynamıyordu. Kendisine inanan bir takıma ihtiyacı vardı.

Türk taraftarların tutkusu sayesinde en üst düzeyde kendini ifade edebileceği ortamı buldu.

GALATASARAY MÜJDESİ

Menajer Gardi, Arjantinli yıldızın geleceği Galatasaray taraftarını müjdeli haberi verdi ve şu ifadeleri kullandı: