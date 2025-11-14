Galatasaray'a Icardi müjdesini verdi

Galatasaray'a Icardi müjdesini verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Dünyaca ünlü menajer George Gardi, Mauro Icardi’nin geleceği hakkında konuştu. Taraftarlara müjde veren Gardi, Arjantinli yıldızın Galatasaray için önemini vurguladı.

Galatasaray'da sıkıntılı günler geçiren Icardi için George Gardi’den Galatasaray açıklaması geldi.
Sky Almanya’ya konuşan menajer George Gardi, Galatasaray taraftarlarına umut dolu mesajlar verdi.
2024/11/07/hbgs.jpg

Gardi, Icardi ile ilgili "Hala yapılacak çok iş olduğunu hissediyorum. Galatasaray taraftarlarına söz verebileceğim şey, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye ve kulübü daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımaya devam edeceğim" yorumunda bulundu.

george-gardi.webp

OKAN BURUK HAYRANLIĞI

Gardi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Ünlü menajer, "Okan Buruk’a büyük saygı duyuyorum ve ortak hedeflerimiz var" dedi.

O maçlarda Osimhen yok Icardi oynayacak!O maçlarda Osimhen yok Icardi oynayacak!

ICARDI TRANSFERİ

Gardi, Mauro Icardi’nin Galatasaray’a transferini özel bir hamle olarak tanımladı:

PSG’de düzenli olarak ilk 11’de oynamıyordu. Kendisine inanan bir takıma ihtiyacı vardı.
Türk taraftarların tutkusu sayesinde en üst düzeyde kendini ifade edebileceği ortamı buldu.

GALATASARAY MÜJDESİ

Menajer Gardi, Arjantinli yıldızın geleceği Galatasaray taraftarını müjdeli haberi verdi ve şu ifadeleri kullandı:

Icardi çoğu taraftarın sevdiği bir oyuncu.
2023 yazında Suudi Arabistan’dan gelen 3 yılda 120 milyon Euro’nun üzerindeki teklifi reddetti.

GALATASARAY'DA KALMAYA KARAR VERDİ

Kulüpte kalmaya karar verdi ve son dönemin en iyi oyuncularından biri oldu.
Gelecek için de takımda kalmak istiyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Geleceği belirsiz ama kulübün en doğru kararı vereceğine inanıyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Spor
Milliler 5-0 kazandı: Galibiyet pozu verdi
Milliler 5-0 kazandı: Galibiyet pozu verdi
Rafa Silva'nın görüştüğü takım belli oldu: Başkanın seçim hediyesi olacak!
Rafa Silva'nın görüştüğü takım belli oldu: Başkanın seçim hediyesi olacak!