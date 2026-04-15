"Kurtar bizi Osimhen": Okan Buruk istedi "Tamam" dedi

Yayınlanma:
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'i Gençlerbirliği maçı kadrosuna almak istediği belirtildi. Osimhen'in de tam iyileşmemesine rağmen olumlu cevap verdiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımda adeta kurtarıcı gözüyle bakılan Victor Osimhen'le teknik direktör Okan Buruk'un bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle oynayamayan, antrenmanlara ise bu hafta başlayan Osimhen'in Gençlerbirliği maçının kadrosunda olacağı belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un tam hazır olmasa da Osimhen'den kadroda yer almasını istediği bildirildi. Osimhen'in de buna olumlu cevap verdiği ifade edildi.

15 DAKİKA DA OLSA FORMA GİYEBİLİR

Okan Buruk'un maç kadrosuna alacağı Osimhen'i oyunun gidişine göre son 15 dakikada da olsa oynatmayı planladığı ileri sürüldü.
Son 2 haftada 5 puan kaybeden ve Fenerbahçe'nin nefesini ensesinde hisseden sarı kırmızılı takımın hocasının Osimhen'le moral avantajını geri kazanmak istediği de belirtildi.
15 dakika da olsa forma giymesi planlanan Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11'de yer alabileceği bildirildi.
Osimhen'in de özellikle Fenerbahçe maçında mutlaka oynamak istediği ve bunu Okan Buruk'a ilettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

