Kupada şampiyon Fenerbahçe Opet oldu
30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET
Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 104-77 mağlup ederek bu kupada 14. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.
GEÇTİĞİMİZ SENE DE KARŞILAŞMIŞLARDI
29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da ÇBK Mersin ile karşılaşan Fenerbahçe Opet rakibini 65-64’lük skorla kazanmıştı.
DETAYLAR
Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 16, Sevgi Uzun 7, McBride 24, Meesseman 23, Rupert 10, Allemand 3, McCovan 18, Olcay Çakır Turgut, Williams 3, Tuana Vural, Selen Baş
Çimsa ÇBK Mersin: Vanloo 18, Burke 18, Ayşenaz Harma 2, Juskaite 8, Manolya Kurtulmuş 14, Esra Ural Topuz 8, Sinem Ataş 7, Büşra Akbaş 2, Asena Yalçın, Sevgi Tonguç, Eslem Güler
1. Periyot: 22-25
Devre: 45-47
3. Periyot: 73-59