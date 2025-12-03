Kupada şampiyon Fenerbahçe Opet oldu

Kupada şampiyon Fenerbahçe Opet oldu
Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, rakibini 104-77 mağlup ederek 14. kez Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu.

30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET

Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 104-77 mağlup ederek bu kupada 14. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

2024/11/08/hbfb.jpg

GEÇTİĞİMİZ SENE DE KARŞILAŞMIŞLARDI

29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da ÇBK Mersin ile karşılaşan Fenerbahçe Opet rakibini 65-64’lük skorla kazanmıştı.

DETAYLAR

Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 16, Sevgi Uzun 7, McBride 24, Meesseman 23, Rupert 10, Allemand 3, McCovan 18, Olcay Çakır Turgut, Williams 3, Tuana Vural, Selen Baş

Çimsa ÇBK Mersin: Vanloo 18, Burke 18, Ayşenaz Harma 2, Juskaite 8, Manolya Kurtulmuş 14, Esra Ural Topuz 8, Sinem Ataş 7, Büşra Akbaş 2, Asena Yalçın, Sevgi Tonguç, Eslem Güler

1. Periyot: 22-25

Devre: 45-47

3. Periyot: 73-59

