Fenerbahçe'ye şok: Anlaşmak üzereyken takımıyla sözleşme uzattı
Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral, Al Ahli ile sözleşme yeniledi.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesi uzatıldı.

2029’A KADAR UZATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

FENEBRAHÇE İLE ANLAŞMAK ÜZERE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Milli futbolcunun Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu ancak Al Ahli’den gelen yüksek zamlı yeni teklifin kafasını karıştırdığı öne sürülmüştü.

2 YILDIR AL AHLI FORMASI GİYİYOR

Kariyerinde Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.

BU SEZON 16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 16 maça çıkan Merih Demiral, 1 gol kaydetmeyi başardı.

