Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı: Derbi sonrası olay konuşma

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

EN NESYRI PROTESTO EDİLDİ

Fenerbahçe formasıyla karşılaşmaya ilk 11’de başlayan En Nesyri, 63. dakikada oyundan alındı. Faslı futbolcu oyundan çıktığı sırada taraftarların protestosuyla karşılaştı.

TEDESCO MORAL VERDİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, taraftarların tepkisiyle karşılaşan En Nesyri’nin morali bozuldu. Faslı futbolcuyu teselli eden isim ise teknik direktör Domenico Tedesco oldu.

“BİR GOL ATTIĞINDA SENİ ALKIŞLAYACAKLAR”

Maçın ardından soyunma odasında En Nesyri ile konuşan Domenico Tedesco, "Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma” dedi.

Dev maç öncesi Galatasaray'da 2 kötü haber birden

23 MAÇTA 8 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan En Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.