Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak'tan ortalığı sallayacak bir skandal açıklaması geldi.

Çakmak, Radyospor'da katıldığı programda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir ay sonra kongre yapacaklarını ve aday olacağını belirten Çakmak, "Ahmet Turgut benim çok yakın arkadaşım. Ahmet Bey muhtemelen yeni yönetimimizde olacak. Emrah Yıldız çok sevdiğim bir kardeşimdir. Emrah benim çok yakınımdır ve aramızda ağabey-kardeş ilişkimiz vardır. Emrah Yıldız futbol camiasında güvendiğim birkaç insandan birisidir, kendisiyle istişare yaparız. Emrah Yıldız için bizim danışmanız gibi diyebilirim. Ali Ekber Hoca geri döndü. Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk ve Oğulcan Ülgün'e resmi gelen teklif yok. Futbolcularımızla ilgili bizim de kulağımıza gelen şeyler var. Oturup, konuşacağız" dedi.

"DÜNYA TARİHİNDE İLK OLDU"

Çakmak, "Gençlerbirliği'ne başkan olmak benim için önemli gurur ve onurdur. Dünya tarihinde bir ilk oldu. Mehmet Bey (Kaya) tek listeyle girilen seçimi kaybetti. O gün kongreye de gitmedim. Bir gün önce Mehmet Bey'e de başarılar diledim. Gençlerbirliği kayyuma kalmasın diye ben ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımız taşın altına elimizi koyduk. Rahmetli Başkan İlhan Cavcav'ın yanında yirmi yıl yöneticilik yaptım. Rahmetli başkandan öğrendiğim en önemli şey mali disiplindi. Gençlerbirliği'nde eski yönetim son iki ay maaşları ödememişti. Göreve geldiğimizde 100 milyon TL'nin üzerinde bir ödeme yaptık. Kasım ayı maaşını ödeyecektim ancak ben kendi şirketimde de maaşları bir ay geriden takip eden birisiyim" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA 7 MİLYON PRİM"

Arda Çakmak, sözlerine şöyle devam etti:

"Beşiktaş maçından önce prim 6 milyon TL'den 15 milyon TL'ye maç sonunda ise 30 milyon TL'ye çıkarılmış. 5 katına çıkan bir prim paketinden bahsediyorsunuz. Yerli futbolcularımızın aylık ödemesi 8-10 milyon TL arasında, 3 aylık ödeme bir maçtan sonra dağıltılmış diyebiliriz. Daha da komik bir şey söyleyeyim. Deplasmanda kaybedilen Galatasaray maçından sonra 7 milyon TL prim verilmiş. Bizim iç sahada galibiyet primimiz 6 milyon TL, kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra iç saha galibiyet primimizden daha fazla ödeme yapılmış. Biz İlhan Cavcav'dan böyle öğrenmedik. Gençlerbirliği'nde ilk amacım mali disiplini sağlamak, sonrasında ise altyapımızdan futbolcu yetiştirip kulübümüze bonservis kazandırmak.

Volkan Demirel'in biz ayrılmasını talep etmedik. Volkan Hoca'nın kalmasını da istedik. Volkan Hoca'nın içeride alacakları vardı, kendisiyle karşılıklı anlaştık. Metin hoca (Diyadin) camiamızın içinden birisi. Metin Hoca için, Gençlerbirliği için hayırlısı ve güzeli olsun. İnşallah hep birlikte takımımızı güzel günlere taşırırız."