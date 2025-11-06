Kulüp Başkanı Şenan Kerçin'den stat açıklaması

Kulüp Başkanı Şenan Kerçin'den stat açıklaması
BAL temsilcisi AVS Çaycumaspor, sezon sonuna kadar maçlarını Çaycuma Stadı’nda oynayacak. Kulüp Başkanı Şenan Kerçin, misafir tribününde yapılacak iyileştirmeleri ve stadyumun yeni düzenlemelerini duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden AVS Çaycumaspor, sezonun geri kalanında iç saha maçlarını Çaycuma Stadı’nda oynayacak. Kulüp Başkanı Şenan Kerçin, geçtiğimiz hafta yapılan detaylı stadyum incelemesinin ardından kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

Kerçin, inceleme heyetinde Kaymakam Adem Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve diğer protokol üyelerinin yer aldığını belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, stadyumun sezon boyunca kullanılabilir durumda olduğu netleşti.

MİSAFİR TRİBÜNÜ YENİLENİYOR

Başkan Kerçin, özellikle misafir takım taraftarlarının kullandığı tribünlerde iyileştirme çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Planlanan düzenlemeler arasında:

Tribünün belirli bir kısmının yeniden kullanıma açılması.

Taraftarlar için özel giriş-çıkış yolu düzenlenmesi.

Tribün çevresine tuvalet kabinlerinin yerleştirilmesi.

Bu adımlar, hem güvenlik hem de konfor açısından stadyumun daha işlevsel hale gelmesini amaçlıyor.

"ÇAYCUMA BİZİ EVİMİZ"

Kerçin’in en dikkat çekici açıklaması ise, AVS Çaycumaspor’un sezon sonuna kadar kendi sahasında oynayacak olması oldu. Bu karar, hem takımın saha avantajını koruması hem de taraftar desteğini sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.

“Çaycuma Stadı bizim evimiz. Yapılan düzenlemelerle birlikte sezon boyunca burada mücadele etmeye devam edeceğiz,” diyen Kerçin, yerel spor camiasına da moral verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

