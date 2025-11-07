Kraliyet bankasında sessiz soygun: Yıldız futbolcunun milyonları çalındı

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’un Malili orta sahası Yves Bissouma, İngiltere’de büyük bir mali skandalın merkezine yerleşti. İngiliz basınına göre, VIP müşterilere hizmet veren Coutts Bankası’ndaki hesabından 834 bin 334 sterlin izinsiz şekilde başka bir hesaba aktarıldı.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Dolandırıcılık olayının Eylül 2022 ile Haziran 2024 arasında gerçekleştiği belirtilirken, futbolcunun şikâyeti üzerine 31 yaşındaki Maurice Gomes tutuklandı. Londra polisi, Gomes’in iki ayrı sahtecilik suçlamasıyla Ekim ayında mahkemeye çıkarıldığını doğruladı. Savcılık, Gomes’in Bissouma’nın bilgisi olmadan hesabı boşalttığını açıkladı.

Bahis skandalı TFF binasında: Üst düzey isimler işin içinde

Zanlının, Londra’nın Enfield bölgesinde 1.4 milyon sterlinlik altı odalı bir evde yaşadığı ve lüks yaşamıyla dikkat çektiği öğrenildi. Paranın nasıl ele geçirildiği henüz netlik kazanmazken, Bissouma’nın dava sürecinde tanık olarak ifade vermesi bekleniyor.

30 MİLYON STERLİN ALDI

29 yaşındaki futbolcu, 2022 yazında Brighton’dan Tottenham’a 30 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Geçtiğimiz haziranda Cannes’da 255 bin sterlinlik saatinin gasp edildiği bir saldırıya da uğrayan Bissouma, hem saha içinde hem dışında zorlu bir dönem geçiriyor.

KRALİYET BANKASI

İngiltere’de kraliyet ailesi ve milyarderlerin tercih ettiği Coutts Bankası, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Skandal, bankanın güvenlik protokollerini ve VIP müşteri hizmetlerini yeniden gündeme taşıdı.

Bissouma, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilgisini çeken isimler arasında yer alıyordu.