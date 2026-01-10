Guendouzi'ye Galatasaray galibiyeti yetmedi

Guendouzi'ye Galatasaray galibiyeti yetmedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi’den Süper Kupa zaferi sonrası iddialı açıklamalar geldi. Fransız yıldız Galatasaray galibiyetinin ardından "Daha fazlasını istiyoruz" sözleriyle Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

Fenerbahçe formasını giydi, ilk maçına çıktı ve golünü attı!
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Matteo Guendouzi, Galatasaray karşısında kazanılan Süper Kupa finali sonrası duygularını paylaştı.
Fransız orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta kupa kazanmanın kendisi için unutulmaz bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Süper Kupa'da Guendouzi kasırgası: Uçaktan indi ilk golünü Galatasaray'a attıSüper Kupa'da Guendouzi kasırgası

İLK MAÇ İLK KUPA

Guendouzi, final sonrası yaptığı açıklamada, “İlk maçımda ilk kupamı kazandım. Bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı. Bu sadece başlangıç, çok daha fazla kupa kazanacağız” ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYUYORUM"

Fransız futbolcu, Fenerbahçe kadrosunun kalitesine dikkat çekerek, “Takımımla gurur duyuyorum. Bu atmosfer inanılmaz. Çok kaliteli oyuncularla birlikte oynuyorum. Böyle oynarsanız sonuç da gelir. Biz daha fazlasını istiyoruz ve bunu hak ediyoruz” dedi.

Süper Kupa değil skandallar zinciri: Fenerbahçe kazandı fark ortaya çıktıSüper Kupa değil skandallar zinciri: Fenerbahçe kazandı fark ortaya çıktı

"DAHA FAZLA KUPA İSTİYORUZ"

Guendouzi, Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce takımı yakından takip ettiğini belirterek, “Gelmeden önce Fenerbahçe’yi çok izledim. Burada çok büyük bir kalite var. Devamını getirmek ve daha fazla kupa kazanmak istiyoruz” sözleriyle hedeflerini ortaya koydu.
Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine Süper Kupa zaferiyle başladı ve daha büyük başarıların geleceğini söyledi.

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Okan Buru önce özür diledi sonra isyan etti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı
Icardi topu takım arkadaşlarına attı
