Guendouzi'ye Galatasaray galibiyeti yetmedi

Fenerbahçe formasını giydi, ilk maçına çıktı ve golünü attı!

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Matteo Guendouzi, Galatasaray karşısında kazanılan Süper Kupa finali sonrası duygularını paylaştı.

Fransız orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta kupa kazanmanın kendisi için unutulmaz bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Süper Kupa'da Guendouzi kasırgası

İLK MAÇ İLK KUPA

Guendouzi, final sonrası yaptığı açıklamada, “İlk maçımda ilk kupamı kazandım. Bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı. Bu sadece başlangıç, çok daha fazla kupa kazanacağız” ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYUYORUM"

Fransız futbolcu, Fenerbahçe kadrosunun kalitesine dikkat çekerek, “Takımımla gurur duyuyorum. Bu atmosfer inanılmaz. Çok kaliteli oyuncularla birlikte oynuyorum. Böyle oynarsanız sonuç da gelir. Biz daha fazlasını istiyoruz ve bunu hak ediyoruz” dedi.

Süper Kupa değil skandallar zinciri: Fenerbahçe kazandı fark ortaya çıktı

"DAHA FAZLA KUPA İSTİYORUZ"

Guendouzi, Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce takımı yakından takip ettiğini belirterek, “Gelmeden önce Fenerbahçe’yi çok izledim. Burada çok büyük bir kalite var. Devamını getirmek ve daha fazla kupa kazanmak istiyoruz” sözleriyle hedeflerini ortaya koydu.

Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine Süper Kupa zaferiyle başladı ve daha büyük başarıların geleceğini söyledi.